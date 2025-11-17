Macron e Zelensky, intesa per l’acquisto fino a 100 caccia Rafale: «Un grande giorno»Kiev si è impegnata anche per il sistema di difesa aerea Samp-T di nuova generazione in fase di sviluppo, sistemi radar e droni
Il presidente francese Emmanuel Macron e l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky hanno firmato una lettera di intenti per il futuro acquisto da parte di Kiev di fino a 100 caccia Rafale, sistemi di difesa antiaerea e droni. Lo rende noto l'Eliseo.
Secondo l'Eliseo questo accordo, che si proietta «su un orizzonte temporale di circa dieci anni», prevede possibili contratti futuri per «l'acquisizione da parte dell'Ucraina di nuove attrezzature di difesa francesi»: «Circa 100 Rafale, con i relativi armamenti», nonché altri armamenti, tra cui il sistema di difesa aerea Samp-T di nuova generazione in fase di sviluppo, sistemi radar e droni.
Secondo la presidenza francese, il protocollo di intesa tra Parigi e Kiev riguarda anche «nuove acquisizioni di bombe a propulsione (AASM Hammer)», e droni.
«Un grande giorno», ha commentato Macron su X.
Il mese scorso, Zelensky aveva già firmato una lettera di intenti in vista dell'acquisizione di 100-150 aerei da caccia svedesi Gripen.
(Unioneonline)