Un lungo applauso ha salutato l’elezione del neo cancelliere tedesco Olaf Scholz, avvenuta con 395 voti. 63 anni, succede ad Angela Merkel, che ugualmente è stata acclamata dai deputati presenti al Bundestag di Berlino.

Il socialdemocratico aveva bisogno di un minimo di 369 preferenze: 707 i voti ma tre sono risultati non validi.

Tra i messaggi inviati a Merkel per salutarla dopo anni di onorata carriera, quello su Twitter da parte del presidente francese Emmanuel Macron: “Merci, chère Angela”, ha scritto anche in tedesco. “Grazie di non aver mai dimenticato le lezioni della Storia, di aver fatto così tanto per noi, con noi, di far progredire l'Europa".

Scholz è atteso a Parigi venerdì per la sua prima visita da cancelliere.

