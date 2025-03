Vertice di Londra al via, alla Lancaster House, dopo l'arrivo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, giunto poco dopo Giorgia Meloni, e accolto con un altro abbraccio dal padrone di casa, il premier britannico Keir Starmer, dopo quello di ieri sera nel bilaterale di Downing Street.

Il vertice, che si svolge all'insegna dello slogan "Assicurare il nostro futuro”, include i leader di 16 Paesi euroatlantici, nonché di Nato e Ue, invitati a partecipare un evento cruciale sull'Ucraina e sulla difesa europea dopo la clamorosa rottura fra il presidente ucraino e Donald Trump a Washington.

A margine della riunione Meloni ha incontrato Starmer e Zelensky: un incontro, informa una nota di Palazzo Chigi, che «ha permesso di ribadire il sostegno dell'Italia all'Ucraina e al suo popolo e l'impegno, insieme ai partner europei, occidentali e agli Stati Uniti, di costruire una pace giusta e duratura, che assicuri un futuro di sovranità, sicurezza e libertà all'Ucraina».

Keir Starmer e Giorgia Meloni sono in piena sintonia «sull'importanza dell'alleanza transatlantica» fra Europa e Usa di fronte «alle sfide comuni» del tempo presente, si legge in una nota diffusa da Downing Street. L'incontro viene descritto come «caloroso e costruttivo» da Londra, che ricorda come i leader siano arrivati al terzo faccia a faccia da luglio. Ribadito anche il comune «sostegno all'Ucraina per tutto il tempo necessario» in risposta all'invasione russa.

Nel frattempo la Casa Bianca insiste che «sarà l'Europa ad occuparsi della sicurezza in Ucraina», dopo l'accordo. In un'intervista alla Cnn, il consigliere per la sicurezza nazionale americana Mike Waltz ha ribadito che «è prematuro parlare del ruolo degli Stati Uniti».

