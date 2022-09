Il risultato si conoscerà solo lunedì, ma i sondaggi lo danno per certo: Liz Truss sarà la nuova leader del partito conservatore inglese e subentrerà a Boris Johnson alla guida del governo di Londra.

Si è infatti chiuso il voto dei circa 200mila iscritti e militanti Tory, chiamati a scegliere il loro nuovo leader dopo le dimissioni di BoJo, travolto da Partygate, insuccessi e gaffe, e le previsioni sono tutte per la 47enne, attuale ministro degli Esteri, che si ispira a Margareth Tathcher e che avrebbe un vantaggio incolmabile sull’altro candidato arrivato al ballottaggio, l'ex cancelliere dello Scacchiere 42enne Rishi Sunak.

Dopo l’ufficializzazione del risultato, il vincitore della disfida si stabilirà al numero 10 di Downing Street e sarà investito della carica di premier dalla regina Elisabetta in persona, in un faccia a faccia che per la prima volta nella residenza scozzese di Balmoral, a quasi mille chilometri da Londra, dove la sovrana si è dovuta trattenere a causa del recente – e preoccupante – aggravamento delle sue condizioni di salute e di mobilità.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata