La Regina Elisabetta non è nelle condizioni di affrontare un viaggio a Londra e per questo riceverà il nuovo premier a Balmoral. Lo conferma Buckingham Palace.

La sovrana presiederà al castello nel cuore della Scozia il passaggio di consegne previsto per la prossima settimana fra il primo ministro uscente Boris Johnson e chi gli succederà in veste di nuovo leader Tory a Downing Street, quindicesimo capo del governo britannico.

Si tratta della prima rinuncia del genere in sette decenni per la figlia di Giorgio VI, classe 1926, giunta da poco al traguardo da record del Giubileo di Platino. Un ennesimo stop stabilito dai medici di corte per non strapazzare la sovrana 96enne e non affaticarla a causa dei problemi di deambulazione.

Il calendario prevede una prima tappa il 5 settembre, quando si conoscerà il risultato del ballottaggio per il dopo-BoJo fra il ministro degli Esteri, Liz Truss, ormai vincitrice annunciata secondo tutte le previsioni, e l'ex cancelliere dello Scacchiere d'origini familiari indiane Rishi Sunak. Martedì 6 scatteranno poi le dimissioni effettive di Johnson nella mani della sovrana, con la sua “raccomandazione” sul successore e la convocazione dell'erede per il conferimento dell'incarico. Cerimoniale consumatosi a Buckingham Palace senza eccezioni fin dai tempi della regina Vittoria.

La Regina di recente ha dovuto disertare altri appuntamenti istituzionali importanti. Inclusi alcuni eventi delle celebrazioni pubbliche del Giubileo o addirittura l'inaugurazione dell'anno parlamentare 2022/23 a Westminster (con il cosiddetto Queen's Speech affidato all'inedita lettura dell'eterno erede al trono 73enne Carlo).

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata