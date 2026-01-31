Salgono ad almeno 19 le vittime degli attacchi aerei israeliani nella Striscia di Gaza da ieri sera.

Un drone dell'esercito israeliano sul quartiere di Sheikh Radwan, a nord di Gaza, ha ucciso almeno sette persone e ferite alcune decine. Lo riportano media israeliani e palestinesi.

Si aggiungono ai dodici morti in attacchi diversi su Gaza City e Khan Younis.

Alcune vittime si erano rifugiate in una tenda nel sud. Munir al-Barsh, direttore generale del ministero, che opera sotto l'autorità di Hamas, ha dichiarato all'Afp che almeno 11 persone erano state uccise «a seguito degli attacchi sferrati dall'occupazione contro civili in una tenda e in un appartamento».

Barsh ha detto che alcuni feriti sono stati trasportati negli ospedali di Gaza City, nel nord, e di Khan Yunis, nel sud.

Il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, in vigore da ottobre, è entrato nella sua seconda fase a gennaio, che dovrebbe includere il disarmo di Hamas, un graduale ritiro israeliano e il dispiegamento di una forza internazionale di stabilizzazione. Israele e Hamas si sono ripetutamente accusati a vicenda di violare la tregua.

