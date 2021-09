Proseguono negli Stati Uniti le indagini sulla misteriosa scomparsa di Gabby Petito, la 22enne di Long Island (New York) svanita nel nulla durante una vacanza on the road con il fidanzato, Brian Laundrie, di un anno più grande.

Con una novità di rilievo: il giovane – residente in Florida – ha fatto perdere anch’egli le sue tracce, dopo che gli inquirenti lo hanno ufficialmente convocato per mettere a verbale la sua versione dei fatti.

La polizia dunque è ora alla ricerca non di una, ma due persone scomparse. In base a quanto riferito dai parenti del ragazzo, che vive a North Port, in Florida, il 23eenne ha preso uno zaino ed è partito per un’escursione in una riserva. Ma di lui non si hanno più notizie da martedì.

"Tutta la famiglia di Gabby vuole che il mondo sappia che Brian non è scomparso, si sta nascondendo. Gabby è scomparsa", ha dichiarato alla Cnn l’avvocato della famiglia Petito, Richard Stafford.

Secondo quanto ricostruito finora, durante l’estate i due giovani erano partiti con un furgone bianco (attualmente messo sotto sequestro dalla polizia) per girare gli States. Una tour di cui la coppia – soprattutto Gabby – aveva dato conto sui social, con foto e video. Dalla fine di agosto, però, quando i due avevano raggiunto un parco naturale in Wyoming (il Grand Teton National Park), i post si sono interrotti e la madre della 22enne ha smesso di avere notizie.

Il giovane è invece tornato il 1 settembre nella sua casa in Florida, da solo, assumendo un avvocato e trincerandosi nel silenzio. L’11 settembre è arrivata la denuncia ufficiale di scomparsa da parte della madre di Gabby e sono cominciate le ricerche, con la famiglia della giovane che ha più volte lamentato la mancanza di collaborazione e il comportamento sospetto del fidanzato. La polizia, dopo aver dato il via alle indagini per rintracciare Gabby, ha anche contattato il giovane per interrogarlo.

Ma Laundrie si è reso irreperibile prima del colloquio con gli investigatori, che venerdì – riferiscono ancora i media Usa –hanno anche proceduto alla perquisizione della sua abitazione di North Port.

La polizia della città della Florida, in un avviso di ricerca per persona scomparsa, nel quale si chiede il contributo dei cittadini che abbiano visto o sappiano qualcosa, precisa però che il giovane, pur essendo connesso al caso di Gabby Petito, non è ricercato né indagato.

Il mistero, insomma, continua.

(Unioneonline/l.f.)

