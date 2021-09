United Airlines licenzierà 593 dipendenti che si sono rifiutati di rispettare l’obbligo vaccinale contro il Covid-19.

Lo ha annunciato la stessa compagnia americana, riferendo che altri 2mila dipendenti hanno richiesto una esenzione medica o religiosa, pari a circa il 3% dei 67mila dipendenti dell’azienda.

La società si è detta soddisfatta dei risultati della sua politica vaccinale.

Già all’inizio di agosto la compagnia aerea aveva chiesto a tutti i suoi dipendenti negli Usa di vaccinarsi. Inizialmente United Airlines aveva pianificato di collocare in congedo non retribuito i dipendenti a cui era stata concessa un’esenzione, ma essendo in corso una procedura legale avviata dai dipendenti ai quali è stata negata l'esenzione, queste persone restano per il momento in azienda fino al 15 ottobre in attesa di una decisione.

Il 9 settembre Joe Biden ha annunciato che le aziende con più di 100 dipendenti avrebbero dovuto richiedere la vaccinazione, ma già prima diverse società (tra cui United Airlines) avevano previsto l’obbligo.

