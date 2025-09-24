La Global Sumud Flotilla attaccata da droni nelle acque internazionali a sud di Creta.

Lo denunciano attivisti a bordo delle imbarcazioni in missione umanitaria diretta a Gaza: «Queste operazioni - si legge sui social della Flotilla, cui è aggregato anche Marco Loi, volontario sardo di Villaputzu – sono messe in atto da Israele per intimidirci. Ma la nostra determinazione è più forte che mai. Queste tattiche non ci scoraggeranno dalla nostra missione di consegnare aiuti a Gaza. Ogni tentativo di intimidirci non fa altro che rafforzare il nostro impegno».

Secondo quanto riferito contro la Flotilla sono anche stati lanciati spray urticanti e sarebbero inoltre stati ostacolati i segnali per le comunicazioni. Una decina le imbarcazioni colpite, in corso la conta dei danni.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in missione a New York per l'assemblea generale Onu, ha chiesto all'ambasciata italiana a Tel Aviv di assumere informazioni e di rinnovare la richiesta già fatta al Governo di Gerusalemme di «garantire la assoluta tutela del personale imbarcato sulla Flotilla per Gaza», tra cui molti italiani. La Farnesina aveva fatto già segnalazioni alle autorità di Israele affinché qualsiasi operazione delle forze armate «sia condotta rispettando il diritto internazionale e un principio di assoluta cautela».

