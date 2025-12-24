«Dopo due anni di oscurità vogliamo un Natale di luce». Lo ha detto il Patriarca latino di Gerusalemme il cardinale Pierbattista Pizzaballa, entrando nella West Bank, diretto a Betlemme, dopo che nei giorni scorsi aveva potuto rendere una visita speciale, per le festività natalizie, alla comunità cristiana nella Striscia di Gaza.

Significativamente Pizzaballa si è fermato a rilasciare alcune dichiarazioni davanti al muro di separazione con la Cisgiordania. «Sappiamo che i problemi sono ancora sul terreno», ha detto, «ma ora dobbiamo voltare pagina lo abbiamo visto a Gaza, lo vediamo a Betlemme e in tutta la Terra santa, buon Natale».

