Pizzaballa, dopo Gaza a Betlemme: «Dopo due anni di oscurità vogliamo un Natale di luce»Nei giorni scorsi la visita alla comunità cristiana nella Striscia
«Dopo due anni di oscurità vogliamo un Natale di luce». Lo ha detto il Patriarca latino di Gerusalemme il cardinale Pierbattista Pizzaballa, entrando nella West Bank, diretto a Betlemme, dopo che nei giorni scorsi aveva potuto rendere una visita speciale, per le festività natalizie, alla comunità cristiana nella Striscia di Gaza.
Significativamente Pizzaballa si è fermato a rilasciare alcune dichiarazioni davanti al muro di separazione con la Cisgiordania. «Sappiamo che i problemi sono ancora sul terreno», ha detto, «ma ora dobbiamo voltare pagina lo abbiamo visto a Gaza, lo vediamo a Betlemme e in tutta la Terra santa, buon Natale».
(Unioneonline)