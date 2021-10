La regina Elisabetta salta una visita di due giorni in Irlanda del Nord.

A quanto annuncia un comunicato di Buckingham Palace, citato dai media britannici, i suoi medici l'hanno invitata a "stare a riposo per qualche giorno".

"La regina ha accettato a malincuore il consiglio dei medici. E' di buon umore e dispiaciuta di non poter visitare l'Irlanda del Nord", si legge in una nota.

Per la sovrana nessun problema di salute, si affretta a far sapere Buckingham Palace: solo una precauzione dei sanitari considerando l’età avanzata, 95 anni compiuti, e il fatto che le ultime due settimane sono state per lei molto impegnative.

(Unioneonline/D)

