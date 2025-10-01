l’abbordaggio
01 ottobre 2025 alle 22:47aggiornato il 01 ottobre 2025 alle 22:50
La provocazione di Israele: «Greta e i suoi amici della Hamas-Sumud stanno bene»Il ministero degli Esteri di Tel Aviv pubblica il video del fermo: «Molte imbarcazioni bloccate in sicurezza, passeggeri trasferiti»
«Greta e i suoi amici sono sani e salvi. Diverse imbarcazioni della flottiglia Hamas-Sumud sono già state fermate in sicurezza e i loro passeggeri sono stati trasferiti in un porto israeliano».
Lo scrive su X il ministero degli Esteri israeliano postando il video del fermo dell'attivista svedese Greta Thunberg.
