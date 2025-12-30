Eurostar ha annunciato la sospensione di «tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles», con graduale ripresa a partire dalle 15, a seguito di un doppio incidente tecnico nel tunnel sotto la Manica, che ha coinvolto il gestore del tunnel Getlink.

«C'è stato un problema con l'alimentazione elettrica del tunnel sotto la Manica, seguito dall'arresto di un treno navetta nel tunnel», ha dichiarato un portavoce di Eurostar all'AFP, «il che significa che tutti i viaggi da e per Londra sono sospesi fino a nuovo avviso, in attesa che la situazione venga risolta»

La compagnia aveva già avvisato che i suoi servizi ferroviari attraverso il tunnel sotto la Manica tra Londra e il continente erano interrotti e aveva consigliato ai clienti di posticipare il viaggio. «Si prega di evitare di recarsi in stazione a meno che non si abbia già un biglietto per viaggiare oggi», afferma la compagnia sul suo sito web.

Eurostar ha offerto ai clienti interessati la possibilità di cambiare il biglietto gratuitamente o di annullare la prenotazione per ottenere un rimborso o un voucher.

Lo scorso anno, un numero record di 19,5 milioni di passeggeri ha viaggiato con Eurostar, 850.000 in più rispetto al 2023. Diverse compagnie hanno annunciato negli ultimi mesi l'intenzione di aprire rotte concorrenti a Eurostar, attualmente l'unico servizio passeggeri sul tunnel della Manica che collega Londra al continente. A ottobre, il gruppo britannico Virgin ha ottenuto l'accesso all'ambitissimo deposito londinese di Temple Mills, precedentemente riservato a Eurostar e fondamentale per il lancio di servizi concorrenti tra Londra e il continente.

Centinaia di passeggeri sono rimasti in attesa nella stazione di St Pancras, nella capitale britannica.

(Unioneonline/v.l.)

