Kate Middleton torna a casa.

La principessa del Galles, consorte dell'erede al trono britannico William, è stata dimessa oggi dalla London Clinic dove ha trascorso 13 notti di ricovero dopo un delicato intervento chirurgico all'addome di natura imprecisata. L’annuncio ufficiale è di Kensington Palace.

Nella stessa clinica è ricoverato da tre giorni re Carlo III, sottoposto nel fine settimana a un'operazione di routine alla prostata.

La principessa sta migliorando, rende noto il suo staff, ma si conferma l'indicazione di una convalescenza lunga, a tempo per ora indeterminato, durante il quale è prevista la sua assenza da ogni impegno dinastico: convalescenza che, almeno inizialmente, la moglie di William trascorrerà in una residenza reale a Windsor, fuori città, più appartata rispetto a quella che occupa di solito con il marito e i tre figli (i principini George, Charlotte e Louis, di 10, 8 e 5 anni) a Kensington Palace, nel cuore di Londra.

«La Principessa di Galles è tornata a casa a Windsor - si legge nel comunicato - per proseguire nel recupero dall'operazione, e sta facendo buoni progressi. Il Principe e la Principessa desiderano rivolgere un enorme grazie all'intero team della London Clinic, specialmente allo staff infermieristico, per l'assistenza prestata. La famiglia dei Galles continua a essere grata per gli auguri ricevuti da tutto il mondo».

Fonti non ufficiali citate dai tabloid si sono limitate a escludere fin da subito un cancro. I tabloid si sono lanciati nelle ipotesi più disparate, dall'asportazione preventiva dell'utero, a quella di una grave forma di diverticoli. Ma non ci sono conferme: la principessa, che ha lasciato l’ospedale in tutta discrezione, ha invocato il massimo riserbo.

