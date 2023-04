La Nasa ha svelato l’equipaggio scelto per la missione Artemis II, che nel 2024 ricondurrà gli astronauti sulla Luna per la prima volta dall’ultima missione Apollo del 1972.

Si tratta di tre uomini e, per la prima volta, di una donna: gli statunitensi Christina Koch, Victor Glover e Reid Wiseman e il canadese Jeremy Hansen.

Nell'arco di 10 giorni, l'equipaggio volerà fin dietro la faccia nascosta del nostro satellite, spingendosi più lontano dalla Terra di quanto non abbia mai fatto un essere umano.

L’EQUIPAGGIO – Il ruolo di specialista di missione per Artemis II sarà ricoperto dall'astronauta della Nasa Christina Koch, che ha cominciato la sua carriera come ingegnere elettrico e nel 2019 è volata sulla Stazione spaziale internazionale (Iss) partecipando alla prima passeggiata spaziale di sole donne.

Il secondo componente dell'equipaggio è il canadese Jeremy Hansen, che prima di lavorare per l'agenzia spaziale canadese (Csa) è stato un pilota militare. Attualmente lavora con la Nasa per l'addestramento degli astronauti e le operazioni di missione: per lui Artemis II sarà la prima missione nello spazio. Il terzo membro dell'equipaggio è Victor Glover, astronauta Nasa della classe 2013, che ricoprirà il ruolo di pilota per guidare la capsula Orion intorno alla Luna, forte della sua precedente esperienza di pilota per la missione Crew-1 di SpaceX.

IL COMANDANTE – Infine, il ruolo di comandante sarà affidato all'americano Reid Wiseman, che nel suo curriculum vanta anche il comando di una missione di ricerca sottomarina, Neemo21, e un'esperienza a bordo della Iss come ingegnere di volo nel 2014.

LA NASA – “We are going!" ("stiamo andando!"), ha esclamato il capo della Nasa Bill Nelson, presentando i "quattro pionieri" che formeranno "l'equipaggio dell'intera umanità". La missione Artemis II "non porterà solo loro, ma anche la speranza di milioni di persone di tutto il mondo".

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata