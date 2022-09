Meghan Markle, moglie del principe Harry d’Inghilterra, avrebbe chiesto un “incontro privato” al nuovo re – nonché suo suocero – Carlo III.

Lo ha riferito, citando fonti beninformate, il corrispondente di Nbc News Neil Sean.

Da quanto trapela, l’ex attrice americana, oggi duchessa di Sussex, avrebbe domandato udienza al sovrano proprio all’indomani dei funerali di Stato in onore di Elisabetta II, morta lo scorso 8 settembre all'età di 96 anni.

Un incontro cui Meghan vorrebbe recarsi da sola, senza il marito Harry, prima di tornare negli Stati Uniti, dove i Sussex hanno lasciato i figli Archie e Lilibet per precipitarsi in fretta e furia e Londra per rendere omaggio alla sovrana defunta assieme al resto della famiglia reale.

Divise, abiti e cappelli neri: la famiglia reale ai funerali Meghan Markle Meghan Markle William e Harry Harry Sarah Ferguson Re Carlo con la sorella Anna Anna in divisa Il principe Andrea Kate Middleton La regina consorte Camilla

La rivelazione ha fatto scattare ovviamente mille ipotesi. Per molti, la Markle sarebbe intenzionata a spiegare vis a vis al nuovo sovrano i motivi che hanno condotto lei e Harry a rinunciare allo status reale per trasferirsi oltreoceano.

Un modo per tornare nelle grazie della dinastia e cercare al contempo rassicurazioni sul futuro dei proprio figli? Un tentativo di ritorno all’ovile con la speranza di una riconciliazione? O di assicurare al nuovo sovrano sul fatto che potrà contare anche sui Sussex per il nuovo corso della monarchia?

Al momento non è dato di sapere quali siano i motivi alla base della “mossa coraggiosa”, come la chiama Neil Sean, di Meghan.

Come non è dato di sapere se re Carlo abbia o meno acconsentito a ricevere la nuora nella sua nuova dimora di Buckingham Palace.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata