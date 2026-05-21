La direttiva di Khamenei: «L’uranio arricchito deve restare in Iran». Pietra tombale sui negoziati?Mentre Teheran sta esaminando la proposta Usa e Trump minaccia attacchi, la Guida Suprema chiude a una delle principali richieste di Washington
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei ha emesso una direttiva secondo cui l'uranio quasi a norma per la produzione di armi nucleari deve restare in Iran e non deve essere inviato all'estero, irrigidendo così la posizione di Teheran su una delle principali richieste degli Stati Uniti nei colloqui di pace.
Lo riporta Reuters sul sito citando fonti iraniane. L'ordine dell'ayatollah Mojtaba Khamenei potrebbe ulteriormente frustrare il presidente statunitense Donald Trump e complicare i negoziati per porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran.
Intanto Teheran ha ricevuto la risposta degli Stati Uniti alla sua proposta di pace e la sta esaminando. Il testo di Washington, sostengono i media iraniani, «ha colmato alcune lacune», ma non sarebbe ancora sufficiente. «Stiamo esaminando le proposte degli Stati Uniti», si è limitato a dire il portavoce del ministero degli Esteri Esmaeil Baghaei.
Donald Trump aveva detto di essere disposto ad aspettare qualche giorno per ottenere le «risposte giuste», minacciando in caso contrario la ripresa degli attacchi.
(Unioneonline)