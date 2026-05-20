Recuperati alle Maldive i corpi degli ultimi due sub. La Procura di Roma indaga per omicidio colposoPortati a galla i cadaveri di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino, i pm di piazzale Clodio disporranno le autopsie al rientro delle salme in Italia
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani alle Maldive. Lo fanno sapere fonti della Farnesina.
Ieri sono stati recuperati dopo due ore di immersione i corpi di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, oggi è toccato a quelli di Giorgia Sommacal, figlia di Montefalcone, e della ricercatrice Muriel Oddenino.
Già in Italia la salma di Gianluca Benedetti, ritrovata nei giorni scorsi.
La Procura di Roma intanto ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. I pm di piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. Ascolteranno anche i connazionali che erano a bordo della safari boat ‘Duke of York’.
(Unioneonline)