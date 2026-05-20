Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani alle Maldive. Lo fanno sapere fonti della Farnesina.

Ieri sono stati recuperati dopo due ore di immersione i corpi di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, oggi è toccato a quelli di Giorgia Sommacal, figlia di Montefalcone, e della ricercatrice Muriel Oddenino.

Già in Italia la salma di Gianluca Benedetti, ritrovata nei giorni scorsi.

La Procura di Roma intanto ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. I pm di piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. Ascolteranno anche i connazionali che erano a bordo della safari boat ‘Duke of York’. 

(Unioneonline)

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