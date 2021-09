In Austria in lockdown, eventualmente, ci andranno solo i non vaccinati.

Lo ha annunciato il cancelliere Sebastian Kurz in una intervista alla Orf: “Non ci sarà più un lockdown totale nel Paese – ha detto -, semmai saranno introdotte delle limitazioni solo per le persone non vaccinate”.

Sono “misure di protezione”, ha precisato Kurz, nei confronti degli stessi non vaccinati, “visto il rischio 50 volte superiore di un percorso grave della malattia”.

Le misure riguarderanno i grandi eventi ma anche la movida serale, dunque l’accesso a locali e pub.

Inoltre, ha specificato il cancelliere, “non terremo più conto dell’incidenza dei contagi nell'introdurre eventuali restrizioni, ma l’occupazione dei letti ospedalieri”.

