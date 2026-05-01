Due attivisti della Flotilla saranno portati in Israele e interrogatiLo rende noto il ministero degli Esteri israeliano: «Autori di attività sospette»
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Due degli attivisti della Global Sumud Flotilla intercettati tra mercoledì e giovedì dalle forze israeliane in acque internazionali nel Mediterraneo «saranno condotti in Israele per essere interrogati», in quanto considerati autori di attività sospette: lo indica in un comunicato il Ministero degli Esteri israeliano.
Si tratta di Saif Abu Keshek, «sospettato di affiliazione a un'organizzazione terroristica», e Thiago Ávila, «sospettato di attività illegali», aggiunge il comunicato.
Nella nota, il ministero israeliano ringrazia inoltre il governo greco per aver accettato lo sbarco a Creta dei restanti attivisti della Flotilla.
(Unioneonline)