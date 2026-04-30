Donald Trump rimuoverà «i dazi e le restrizioni sul whisky relativi alla capacità della Scozia di collaborare con il Commonwealth del Kentucky in materia di whisky e bourbon».

Lo annunciato lo stesso presidente degli Stati Uniti con un post sul suo social Truth. Ed è proprio Trump a spiegare che la decisione è stata presa «in onore del Re e della Regina del Regno Unito, che hanno appena lasciato la Casa Bianca e sono ormai in procinto di far ritorno nel loro meraviglioso Paese».

I sovrani d’Inghilterra hanno trascorso gli ultimi giorni negli Usa in visita ufficiale, ricevendo una calorosa accoglienza sia da parte del presidente e delle first lady Melania sia da parte del Congresso di Washington.

(Unioneonline)

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