«Non stiamo aspettando. Abbiamo iniziato le prime fasi dell'attacco contro Gaza City», a darne comunicazione su X è il portavoce dell'Idf, Avichay Adraee.

«Stiamo operando con grande forza nelle periferie della città», evidenzia, mentre i reporter di al Jazeera riferiscono di migliaia di sfollati in fuga «sotto un cielo oscurato dal fumo dei bombardamenti».

Intano negli stati Uniti, Trump revoca i Visti ai palestinesti in vista dell’assemblea dell’Onu.

«Prima che l'Olp e l'Autorità Palestinese possano essere considerate partner per la pace, devono ripudiare sistematicamente il terrorismo - incluso il massacro del 7 ottobre - e porre fine all'incitamento al terrorismo nell'istruzione, come richiesto dalla legge statunitense e come promesso dall'Olp», si legge in una nota del dipartimento di Stato americano. «L'Autorità Palestinese deve inoltre porre fine ai suoi tentativi di aggirare i negoziati attraverso campagne internazionali, inclusi appelli alla Cpi, e sforzi per ottenere il riconoscimento unilaterale di un ipotetico Stato palestinese».

«Entrambe le misure hanno contribuito materialmente al rifiuto di Hamas di rilasciare i suoi ostaggi e alla rottura dei colloqui di cessate il fuoco a Gaza», conclude il dipartimento di Stato precisando che la missione dell'autorità palestinese all'Onu riceverà dei permessi come stabilito dall'UN Headquarters Agreement.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata