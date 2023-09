Il leader nordcoreano Kim Jong-un andrà in Russia a settembre per incontrare il presidente Vladimir Putin e discutere la possibilità di fornire a Mosca più armi per la sua guerra in Ucraina e altre forme di cooperazione militare: lo ha anticipato il New York Times citando dirigenti americani e alleati e la Casa Bianca ha poi confermato il possibile incontro.

In una rarissima uscita dal suo Paese, Kim dovrebbe viaggiare su un treno blindato da Pyongyang a Vladivostok, dove incontrerà il presidente russo nell'ambito dell'Eastern Economic Forum, che si svolgerà dal 10 al 13 settembre. Poi i due potrebbero anche spostarsi a Mosca.

Putin vuole che Kim concordi di inviare alla Russia proiettili di artiglieria e missili anticarro, mentre Kim vorrebbe che Mosca fornisse alla Corea del Nord tecnologia avanzata per satelliti e sottomarini a propulsione nucleare. Il leader di Pyongyang sta cercando pure aiuti alimentari per la sua nazione povera.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata