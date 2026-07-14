Incendio nella torre Oxy di Bruxelles: morti e dispersiTragico rogo nel centro della capitale. Il complesso era stato ristrutturato di recente
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Un incendio si è sviluppato nella torre Oxy, complesso residenziale del centro di Bruxelles, la cui ristrutturazione si è recentemente conclusa.
Secondo quanto riportano i media locali, «alcune persone sono state rinvenute senza vita in un ascensore» del complesso, mentre «sei persone risultano disperse e proseguono le ricerche per ritrovarle».
Secondo Le Soir «nella mattinata era divampato un piccolo incendio al secondo piano dell'edificio. L'incendio era stato spento, ma le fiamme si sono propagate nel vano ascensore, provocando un incendio anche al suo interno».
(Unioneonline)