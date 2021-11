Ancora in ascesa i casi Covid in Germania.

Se ieri si era toccato il record dei positivi in 24 ore dall’inizio della pandemia oggi è stato battuto pure quello: ben 37.120 i nuovi casi di contagio da Covid registrati dal Robert Koch Institut e 154 i pazienti deceduti con o per il virus. Numeri che non si erano visti neanche nei tempi più cupi della pandemia.

Si segnala inoltre il valore settimanale più alto, con 169,9 pazienti su 100mila abitanti in sette giorni (la soglia massima era stata toccata il 26 aprile scorso).

Berlino come contromisura spinge sulla campagna vaccinale, con la conferenza dei ministri della Salute dei Laender che ha disposto la terza dose per tutti a sei mesi dalla seconda: "La quarta ondata ha molto accelerato e colpisce con grande irruenza. Davanti a noi abbiamo settimane difficili", ha detto il ministro della Salute tedesco Jens Spahn.

"Viviamo una pandemia dei non vaccinati e la quarta ondata si sviluppa in modo irruento", ha aggiunto Spahn, lanciando un appello sui controlli del Green pass tedesco: "Troppo spesso ho sentito dire 'non c'è problema mi fido...' nei ristoranti o ad eventi pubblici".

Vanno invece intensificati, e andrebbero controllati anche i controllori, ha rimarcato, "facendolo in modo sistematico, magari anche con qualche multa, si può dare un segnale chiaro". E ha citato come modello l'Italia: "Se al G20 di Roma ho dovuto esibire il mio certificato vaccinale in un giorno solo più volte che in quattro settimane qui da noi, vuol dire che c'è margine per fare di più".

VACCINI E RICOVERI – Secondo i virologi la diffusione del contagio nel Paese è dovuta a una quota di non vaccinati ancora troppo alta (sono 3,2 milioni sopra i 60 anni, e 16,2 milioni sopra i 12, a fronte del 66,8% della popolazione completamente immunizzata). Anche l'indice di ospedalizzazione, ritenuto prioritario in questa fase, è in lieve ma costante salita, con 3,73 pazienti in terapia intensiva su 100mila abitanti. Un dato comunque ben lontano dalla soglia massima toccata nel periodo di Natale dell'anno scorso, quando arrivò a 15,5.

