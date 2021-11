Dopo quattro ore di lockdown, è stato riaperto l’aeroporto di Palma di Maiorca, uno dei più frequentati della Spagna nell'arcipelago delle Baleari.

A far scattare le procedure è stato il caso di un aereo atterrato in emergenza i cui passeggeri sono poi scesi in tutta fretta e sono scappati, facendo perdere le loro tracce. L’ipotesi è quella di un’immigrazione illegale e diverse persone sono state arrestate.

Dalla cabina di pilotaggio avevano segnalato la presenza a bordo di un uomo colpito da malore, ha spiegato la Guardia Civil. Ma nel corso dell’evacuazione del viaggiatore, una ventina di passeggeri sono fuggiti sulla pista. Per gli inquirenti si sarebbe trattato di uno stratagemma per entrare illegalmente in Spagna.

Il passeggero che aveva accusato il malore è stato portato in ospedale, dove è stato dichiarato in perfetta salute e arrestato dalla polizia per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

L'aereo era un Airbus A320 della Air Arabia Maroc in volo tra Casablanca e Istanbul.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata