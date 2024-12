Il presidente della Repubblica federale tedesca, Frank-Walter Steinmeier, ha sciolto il Bundestag, il Parlamento tedesco, e ha fissato la data delle prossime elezioni legislative per il 23 febbraio prossimo.

Era molto attesa la decisione sulla data delle nuove elezioni dopo l’implosione della coalizione di governo del cancelliere socialdemocratico Olaf Scholz e il voto di fiducia perso da quest’ultimo.

Ora è arrivata l’ufficialità: «Ho deciso oggi di sciogliere il 20esimo Bundestag tedesco e di fissare nuove elezioni per il 23 febbraio del prossimo anno», ha dichiarato Steinmeier in una nota. «Una comunicazione corrispondente è stata appena consegnata al presidente del Bundestag tedesco. Lo scioglimento del Bundestag prima della fine della legislatura e le elezioni anticipate sono casi eccezionali nel nostro Paese», ha sottolineato Steinmeier, spiegando che «soprattutto in tempi difficili come quelli attuali, la stabilità richiede un governo efficace e maggioranze affidabili in Parlamento. Per questo sono convinto che nuove elezioni siano ora la via giusta per il bene del nostro Paese».

Per Steinmeier «è giunto il momento che la risoluzione dei problemi diventi nuovamente il core business della politica». Il presidente si aspetta che «questa competizione sarà condotta con rispetto e decenza. Semplicemente perché dopo le elezioni sarà necessaria l'arte del compromesso per formare un governo stabile».

Infine, un pensiero sulle possibili interferenze russe: «L’influenza esterna è un pericolo per la democrazia. Sia essa nascosta, come avvenuto di recente in Romania, o aperta e palese, come accade in modo particolarmente intenso sulla piattaforma X. Mi opporrò fermamente a tutti i tentativi esterni di influenzare il voto».

