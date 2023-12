La compagnia Msc ha confermato in un comunicato di aver subito un attacco alla sua nave portacontainer Msc United VIII nel Mar Rosso. Lo avevano annunciato gli Houthi, parlando di «un'operazione di targeting contro una nave commerciale», e spiegando di aver lanciato una serie di «droni contro obiettivi militari» nel sud di Israele. Le operazioni sono state svolte come gesto di solidarietà con i palestinesi.

«Attualmente – ha precisato Msc -, tutto l'equipaggio è al sicuro, nessuno risulta ferito, e si sta conducendo una valutazione approfondita della nave». Il cargo era in viaggio dal porto King Abdullah, in Arabia Saudita, verso Karachi, in Pakistan. «La nostra prima priorità rimane la protezione delle vite e della sicurezza dei nostri equipaggi e, fino a quando la loro sicurezza non potrà essere garantita, Msc continuerà a deviare le proprie navi dal transito attraverso il Canale di Suez verso Capo di Buona Speranza», ha concluso il gruppo nel suo comunicato.

I combattimenti contro Hamas a Gaza intanto non si fermano, e i bombardamenti israeliani continuano a colpire pesantemente la Striscia. Tra i più duri c'è stato quello sul campo profughi di Al-Maghazi, nel centro della Striscia, dove secondo il ministero della Sanità retto da Hamas sono morte circa 70 persone. L'agenzia di stampa americana Associated Press, citando i registri del vicino ospedale di Al-Aqsa, ha fatto salire il bilancio delle vittime a 106. Cifre impossibili da verificare in modo indipendente.

L'Oms ha riportato testimonianze «strazianti» raccolte dalle sue équipe nell'ospedale dove sono stati ricoverati i feriti del raid. «Il team dell'Oms ha ascoltato le storie strazianti del personale medico e delle vittime sulle sofferenze inflitte dalle esplosioni», ha scritto su X il capo dell'organizzazione Tedros Adhanom Ghebreyesus, secondo cui «quest'ultimo attacco contro una comunità di Gaza mostra chiaramente perché è necessario un cessate il fuoco immediato». Sull'intera vicenda l'esercito israeliano ha annunciato di aver aperto «un'indagine», senza per ora fornire altre indicazioni.

