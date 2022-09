Milioni di sudditi provenienti da tutto il Regno Unito pronti a mettersi in fila alla Westminster Hall di Londra, per rendere omaggio al feretro della Regina Elisabetta II, morta lo scorso 8 settembre a 96 anni, di cui 70 trascorsi sul trono.

Completato l’iter di successione per il passaggio dello scettro inglese a Carlo III, da oggi, per quattro giorni il catafalco con la salma della sovrana resterà esposto per consentire al popolo britannico di tributarle l’ultimo saluto, prima delle esequie solenni e della sepoltura a Windsor, previste per lunedì 19 settembre.

Il feretro di Elisabetta II, partito da Buckingham Palace in solenne corteo per l'ultimo addio a Londra, ha raggiunto Westminster Hall portato a spalla da un picchetto della Guardia Reale. Migliaia e migliaia di persone sono già in attesa da ore in coda: i primi hanno fatto il loro ingresso a Westminster, molti di loro in lacrime.

Al funerale di Stato sono stati invitati 500 leader, capi di Stato e dignitari stranieri, che arriveranno in Inghilterra da ogni angolo del pianeta.

Ci saranno, tra gli altri, il presidente americano Joe Biden e quello italiano Sergio Mattarella.

Da quanto si apprende, invece, è esclusa la partecipazione di qualsiasi rappresentanza della Russia di Vladimir Putin, messa all'indice per volere del governo Tory della neo premier Liz Truss a causa della guerra in Ucraina. Niente invito anche per i rappresentanti della Bielorussia, alleata di Mosca, e per quelli della Birmania golpista. Secondo alcune indiscrezioni saranno esclusi dai funerali anche l'Afghanistan, la Siria e il Venezuela.

