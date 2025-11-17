«Il Consiglio ha confermato il pieno sostegno italiano all'Ucraina nella difesa della sua libertà. In questo senso si inquadra il dodicesimo decreto di aiuti militari. Fondamentale rimane la partecipazione alle iniziative dell'Unione Europea e della NATO di sostegno a Kiev e il lavoro per la futura ricostruzione del Paese». È quanto si legge nel comunicato del Quirinale al termine della riunione del Consiglio supremo di difesa, cui hanno partecipato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni.

Al centro del tavolo anche la situazione in Medioriente. «L'Italia è presente nell'assistenza umanitaria nella Striscia di Gaza e farà la sua parte anche per l'addestramento delle forze di Polizia palestinesi, e nella partecipazione alle iniziative dell'Unione Europea e della comunità internazionale», sottolinea il comunicato del

Quirinale. Inoltre, viene aggiunto, il Consiglio Supremo di Difesa dopo aver preso «in esame la situazione nel Sud del Libano, dove il quadro di sicurezza continua ad essere fragile, con perduranti violazioni della risoluzione n. 1701 del 2006» ha denunciato «il ripetersi di inaccettabili attacchi da parte israeliana al contingente di UNIFIL, attualmente a guida italiana».

