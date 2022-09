Dopo i successi della controffensiva su Kharkiv l’Ucraina crede di poter vincere la guerra e ricacciare indietro i russi.

“Né i negoziati di pace né un incontro tra Putin e Zelensky avrebbero senso in questo momento”, ha detto il consigliere del presidente ucraino Mykhailo Podoliak. Ora “negoziamo con le armi”.

E questo per tre motivi: “La Russia crede ancora di avere risorse sufficienti per registrare alcuni risultati; qualsiasi incontro di oggi servirebbe ai russi per fissare lo status quo; e infine, Mosca deve rispondere di crimini su larga scala, non può restare impunita”.

Ragion per cui la guerra “deve raggiungere l’unico finale possibile”, il “ripristino dell’integrità territoriale dell’Ucraina”. Crimea compresa, precisa poi lo stesso presidente Zelensky, che magari “tornerà all’Ucraina per via diplomatica”.

Le rappresaglie russe dopo la ritirata da Kharkiv non si fermano: dopo aver colpito diverse infrastrutture strategiche, Mosca ha messo nel mirino un ospedale psichiatrico nel villaggio di Strelecha, nell'oblast appena "liberato", uccidendo quattro medici e ferendo due pazienti mentre era in corso un'evacuazione.

Nella fossa comune ritrovata a Izyum intanto si continua a scavare: individuati 450 corpi, molti con segni di violenze e torture, ma per completare le esumazioni bisogna attendere almeno due settimane.

Nel frattempo, la sfida di Kiev continua anche con il pressing sugli alleati occidentali per ottenere nuovi armamenti. Zelensky, che questa settimana interverrà in videoconferenza all'Assemblea generale dell'Onu, sta continuando a sollecitare agli Stati Uniti la fornitura di un sistema missilistico con un raggio di 305,7 chilometri, in grado quindi di raggiungere la Russia.

Una richiesta che ha incontrato però le resistenze di Joe Biden. "Stiamo cercando di evitare la Terza Guerra Mondiale", ha ripetuto ai suoi collaboratori il presidente americano.

(QUI tutte le notizie sulla guerra)

(QUI tutti i video del conflitto)

Di seguito le notizie di ora in ora

Otto missili su Zaporizhzhia

Nelle prime ore del mattino l'esercito russo ha lanciato otto missili su Zaporizhzhia, città dell'Ucraina sud-orientale dove si trova il sito della più grande centrale nucleare d'Europa. Lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare regionale Oleksandr Starukh sui social: "Secondo le prime informazioni uno dei razzi ha colpito il centro regionale di Zaporizhzhia vicino al fiume Dnipro. Non ci sono ancora informazioni di eventuali vittime o feriti", ha scritto. Lo riportano i media ucraini.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata