Nei guai uno dei due Capitani reggenti di San Marino.

Giacomo Simoncini (centro sinistra), uno dei due capi di Stato della Repubblica del Titano, è accusato da un'impiegata di Palazzo Pubblico di molestie sessuali.

Secondo quanto ricostruito la presunta vittima era stata convocata nell'ufficio di Simoncini: appena entrata ha trovato il Reggente intento ad armeggiare con la cerniera rotta dei pantaloni insistendo perché se ne occupasse lei. Salvo poi denudarsi completamente.

La dipendente si sarebbe prima rivolta ad un addetto alla Reggenza, poi ad un legale che avrebbe informato in via ufficiosa la magistratura annunciando la presentazione di una denuncia all'indomani del primo aprile, giorno in cui per Simoncini, in carica insieme con il Reggente Francesco Mussoni (Democrazia cristiana), scadrà il semestre di reggenza con l'elezione di due nuovi capi di Stato. Prima ancora del Tribunale di Stato, ad occuparsi della vicenda dovrebbe essere il Sindacato della Reggenza, una sorta di tribunale del popolo istituito nel 1499 e che prevede che tre giorni prima della fine del mandato i cittadini possano esporre rilievi e denunce nei confronti dei capi di Stato.

"La violenza di genere e le molestie sessuali non sono goliardate, come spesso si vuole far credere - scrive in una nota l'Unione donne sammarinesi - sono abusi di potere che determinano conseguenze traumatiche anche pesanti sulla vittima, sono azioni aberranti che testimoniano la completa mancanza di rispetto per il corpo e la persona della donna, e che, come tali, devono essere punite con la massima severità, una volta accertate. San Marino - conclude l'Uds - è tra i paesi che hanno sottoscritto la Convenzione di Istanbul, che stabilisce gli standard minimi per i governi in Europa nella prevenzione, protezione e condanna della violenza contro le donne e della violenza domestica. È ora che il Paese e le sue istituzioni dimostrino di prendere sul serio la gravità della violenza di genere, perché noi siamo stanche di subirla".

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata