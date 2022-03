Il boicottaggio della Russia, dopo la decisione di invadere l’Ucraina, sta passando non solo dalle sanzioni attuate da Stati e aziende occidentali, ma anche da una sorta di “cancellazione” di nomi e simboli.

E mentre in molti bar e locali, negli Stati Uniti e non solo, il cocktail Black Russian diventa Black Ukrainian o il Moscow Mule si trasforma in Kiev Mule, il produttore della vodka Stolichnaya ha annunciato che le sue bottiglie cambieranno nome in segno di dissenso del suo fondatore contro il regime di Vladimir Putin.

Lo riporta la Cnn citando una nota della società produttrice in cui si dà notizia che il distillato, commercializzato come russo, sarà ora venduto e distribuito semplicemente come 'Stoli'.

Il fondatore dello Stoli Group è il miliardario di origine russa Yuri Shefler, in esilio dal 2000 proprio per la sua opposizione a Putin.

Sempre nel 2000 Shefler ha deciso di trasferire gli impianti di produzione in Lettonia, mentre la società ha oggi sede in Lussemburgo. L'azienda - ricorda la Cnn - già qualche giorno fa aveva annunciato che avrebbe utilizzato solo ingredienti slovacchi, assicurandosi che nessuno fosse di provenienza russa.

