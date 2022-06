Il Regno Unito celebra i 70 anni sul trono della regina Elisabetta II.

Un Giubileo di Platino - senza precedenti nella storia della monarchia inglese – in occasione del quale il governo di Boris Johnson ha proclamato ben 4 giorni di festa.

Denso il programma delle iniziative per rendere omaggio alla sovrana – salita al trono nel 1952 – a cominciare da un'edizione speciale, a Londra, di Trooping the Colour, ossia la grande parata militare, seguita dal sorvolo della pattuglia acrobatica della Raf nel cielo sopra Buckingham Palace, con Elisabetta ad assistere sul balcone d’onore assieme alla Royal Family: il principe Carlo, erede 73enne, con la consorte Camilla; il primogenito di Carlo, William, secondo in linea di successione, con la moglie Kate e i principini George, Charlotte e Louis; nonché altri due figli della regina, Anna ed Edoardo, con le rispettive famiglie.

Niente “affaccio” sul balcone, invece, per il principe Andrea, secondogenito di Sua Maestà, escluso per il suo coinvolgimento nello scandalo sessuale Epstein. E nulla da fare anche per il nipote ribelle Harry, giunto dagli Usa per i festeggiamenti privati con la moglie Meghan e i piccoli Archie e Lilibet Diana, dopo la rinuncia allo status reale.

GLI AUGURI – A Elisabetta in queste ore sono arrivati gli auguri e le congratulazioni da numerosi leader mondiali.

"Lei è il filo d'oro che lega i nostri due Paesi - ha scritto, tra gli altri, il presidente francese Emmanuel Macron - la prova dell'incrollabile amicizia fra le nostre nazioni. Lei è stata una presenza costante e una fonte di saggezza per i dirigenti delle nostre nazioni”. "Lei - ha detto ancora Macron - è una nostra amica, una nostra alleata così stretta, il nostro esempio di servizio agli altri. Celebrarla oggi significa celebrare l'amicizia sincera e profonda che unisce i nostri due paesi e la sua devozione nel servirla".

"In questa gioiosa occasione - il messaggio, invece, di papa Francesco – invio alla regina auguri cordiali e assicuro le mie preghiere, affinché Dio Onnipotente conceda a lei, ai membri della famiglia reale e a tutto il popolo della vostra nazione benedizioni di unità, prosperità e pace".

(Unioneonline/l.f.)

