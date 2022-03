Il principe Andrea ha pagato l'indennizzo a Virginia Giuffre.

È quanto trapela dai media britannici, e il versamento sarebbe avvenuto in base all'accordo raggiunto con la donna che in una causa civile negli Stati Uniti ha accusato il reale britannico di molestie sessuali.

La cifra pagata dal duca di York, secondo la stampa del Regno Unito, sarebbe pari a 12 milioni di sterline.

Obiettivo del principe Andrea sarebbe, dunque, porre fine a una vicenda che ha messo in profondo imbarazzo i reali britannici, e che vedeva il figlio della regina accusato di abusi sulla donna, allora minorenne, con la complicità di Jeffrey Epstein, defunto miliardario pedofilo al centro di un vasto scandalo sessuale.

Buckingham Palace, che ha sempre rifiutato di commentare le faccende legali del duca di York, ha mantenuto uno stretto riserbo anche in queste ore.

(Unioneonline/v.l.)

