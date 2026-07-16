Non si sblocca lo stallo su Hormuz, e arriva la nuova ondata di attacchi Usa nell'area dello Stretto: «Colpiti centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni», riportano fonti americane.

Vertice nel frattempo alla Casa Bianca, dove Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici, dai ponti alle centrali elettriche. E non si esclude nemmeno un intervento di terra sull'isola di Kharg per conquistare il principale terminal petrolifero iraniano.

A mentre a Teheran spunta un nuovo murale con il tycoon in una bara avvolto nella bandiera Usa con la scritta “Uccideremo Trump”,  Netanyahu si appresta a raggiungere gli Usa dove è atteso, nella giornata di lunedì, alla Casa Bianca.

(Unioneonline)

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