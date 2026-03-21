Non si ferma il conflitto in Medioriente. L'Iran – riferisce il Wall Street Journale – ha lanciato due missili balistici a raggio intermedio contro l’isola Diego Garcia, nell’Oceano Indiano, nel tentativo, fallito di colpire un base militare americano-britannica. Nella notte tra venerdì e sabato nuovi attacchi dell'Idf a Beirut e a Teheran.

Il presidente Usa Donald Trump ha chiesto aiuto ai Paesi nato per avere manforte, ricevendo però dinieghi. Dura la reazione del numero uno di Washington:

«Non vogliono unirsi alla battaglia per fermare un Iran con il nucleare. Vigliacchi, ce ne ricorderemo. Senza gli Usa, la Nato è una tigre di carta». Lo stesso Trump ha anche affermato che gli Stati Uniti «sono vicini agli obiettivi della guerra in

Iran e che si sta valutando un ridimensionamento dell'operazione militare». Ma nella regione starebbero arrivanto almeno 2.500 marines.

Le notizie in diretta di sabato 21 marzo 2026

Ore 7 – Missili Iran verso l’Oceano Indiano

L'Iran ha lanciato due missili balistici a raggio intermedio contro Diego Garcia, ma non ha colpito la base militare americano-britannica che sorge sull'isola nell'Oceano Indiano. Lo riferisce il Wall Street Journal, citando diverse fonti ufficiali statunitensi. Uno dei missili ha avuto un malfunzionamento durante il volo, mentre una nave da guerra americana ha lanciato un intercettore SM-3 contro l'altro, ha precisato il quotidiano. Non è chiaro quando sia avvenuto l'attacco.

Ore 6.50 – Trump: «Valuto ridimensionamento operazione»

«Siamo ormai molto vicini al raggiungimento dei nostri obiettivi e valutiamo di

ridimensionare i nostri ingenti sforzi militari in Medio Oriente nei confronti del regime terroristico dell'Iran». Lo ha scritto il presidente Usa Donald Trump sui social.

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(Unioneonline)

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