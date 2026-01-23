I colloqui tra Ucraina, Russia e Stati Uniti ad Abu Dhabi sono già iniziati: al centro il controllo territoriale nell'Ucraina orientale. Per mettere fine al conflitto «l'esercito ucraino deve lasciare il Donbass», ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dai media russi.

Dopo 4 ore di confronto con Vladimir Putin, gli emissari di Trump Steve Witkoff e Jared Kushner si sono recati da Mosca ad Abu Dhabi. Ci sarà anche il segretario dell'Esercito Usa Dan Driscoll.

Da parte ucraina oltre a Rustem Umerov, a Kyrylo Budanov, al consigliere diplomatico Serhii Kyslytsia, anche il capo di stato maggiore militare ucraino Andrii Hnatov. Con l'inviato di Putin Kirill Dmitriev ci sarà il capo dell'intelligence militare l'ammiraglio Igor Kostyukov.

(Unioneonline)

- IN AGGIORNAMENTO -

© Riproduzione riservata