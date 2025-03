«Siamo stati trattati in modo inaccettabile, il che non è dignitoso tra amici e alleati stretti».

Ira del primo ministro uscente della Groenlandia, Mute Egede, contro la visita programmata per giovedì prossimo di Usha Vance, moglie del vicepresidente americano J.D. Vance, assieme ad una delegazione Usa che comprenderebbe anche il consigliere Mike Waltz e il segretario all'Energia, Chris Wright.

Una visita che in teoria avrebbe carattere privato, ma per Egede non è così: «L'imminente e presumibilmente privata visita della moglie del vicepresidente degli Stati Uniti e del principale consigliere per la Sicurezza del presidente degli Stati Uniti – continua Egede – non può essere vista solo come una visita privata. Non ci saranno incontri tra gli ospiti e membri del governo in carica. Agli americani è stato anche detto chiaramente che ci potranno essere incontri solo dopo l'insediamento di un nuovo governo. Inoltre va sottolineato che la nostra integrità e la nostra democrazia devono essere rispettate senza alcuna interferenza esterna».

Un caso che tra l’altro arriva in un momento delicato per la Groenlandia: il governo locale (Naalakkersuisut) è in fase provvisoria dopo le elezioni vinte l'11 marzo scorso dai democratici. La visita segue quella di Donald Trump Jr di inizio gennaio e le polemiche per le dichiarazioni del presidente Usa in merito all'acquisizione della Groenlandia da parte degli Usa per sfruttarne le ricche risorse minerali. «Essendo parte del mondo, non possiamo evitare la cooperazione con altri Paesi. Tuttavia, questa deve essere basata su accordi e leggi internazionali - ha rimarcato Egede in un post su Facebook -. I tempi in cui ci troviamo ci obbligano a restare uniti e a non farci prendere dal panico per il nostro Paese. Invito tutti a tenere fede a ciò che abbiamo mostrato al mondo la scorsa settimana: dobbiamo usare come punto di forza il fatto di essere uniti e di parlare contro trattamenti inaccettabili. Perché siamo noi a decidere del nostro futuro».

