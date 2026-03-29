«Sono di origini italiane e al vostro paese dico questo: avete troppi immigrati illegali che minacciano la sicurezza dei cittadini, dovete fare la deportazione di massa come noi». Così Greg Bovino, uomo simbolo della contestata operazione dell'Ice a Minneapolis ora in pensione, in un'intervista a Repubblica.

«Il mio unico rimpianto - ha detto Bovino - è che avremmo dovuto arrestare e cacciare più illegali. È possibile immigrare negli Stati Uniti, ma bisogna farlo nel rispetto delle leggi».

Sull'immigrazione illegale in Europa, Bovino ha detto che, secondo lui, la situazione è un'emergenza: «Guardate ad esempio la Svezia. Era un paradiso, dove tutti vivevano in sicurezza. Ora è diventata la capitale mondiale degli stupri commessi dagli illegali». Anche «nel vostro paese - ha aggiunto - ci sono troppi immigrati illegali, che fanno del male ai cittadini». La soluzione, a suo parere, sarebbe «la deportazione di massa, come stiamo facendo noi. Non ci sono alternative"».

(Unioneonline)

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