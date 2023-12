Al largo della Libia è naufragato un gommone con a bordo 86 migranti: i dispersi sono 61. I superstiti, 25, sono stati sbarcati a Tripoli dal rimorchiatore Vos Triton. A riferirlo, su X (l’ex twitter) è il giornalista di Radio Radicale Sergio Scandura citando una fonte dell’Oim.

I migranti sarebbero stati tutti di origine subsahariana.

Due giorni fa, spiega Scandura, era stato diramato da Imrcc di Roma un avviso di distress per conto della Guardia costiera libica relativo a un gommone partito dalla Libia. Nel punto del naufragio c’era stato un sorvolo di due velivoli Frontex: il gommone era già alla deriva.

In quell’area ieri era presente Ocean Viking, poi costretta ad allontanarsi con 26 migranti a bordo per ottemperare all’assegnazione del porto di Livorno da parte delle autorità italiane. La nave della ong ha poi dovuto riparare per il maltempo nella rada di Sciacca, in Sicilia.

