Global Sumud Flotilla, 60 imbarcazioni pronte a partire per GazaSalperanno domenica dal porto di Augusta: «L’obiettivo è spezzare l’assedio di Israele»
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Le oltre 60 imbarcazioni italiane e spagnole presenti al porto di Augusta (Siracusa) salperanno domani mattina per Gaza «con un obiettivo chiaro: spezzare l'assedio, riaffermare il diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione, e creare le condizioni per una mobilitazione internazionale permanente che si rinvigorisca con la partenza, come atto politico integrale concreto che mira a sfidare il blocco illegale imposto a Gaza, forzare l'apertura di un corridoio umanitario permanente e denunciare congiuntamente la complicità della comunità internazionale».
È quanto riporta una nota di Global Sumud Flotilla.
La partenza prevista per i giorni scorsi era stata rinviata a causa delle sfavorevoli condizioni meteomarine.
(Unioneonline)