Israele, il ministro Ben Gvir contro l'Italia: «Il Paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte»L’attacco dopo la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati per la vicenda Flotilla: «Non mi lascio scoraggiare da nessuna inchiesta»
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Il ministro israeliano Ben Gvir attacca l'Italia in un post su X dopo la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati da parte della procura di Roma per la vicenda Flotilla, ironizzando: «Il Paese dello Stivale è diventato il Paese delle ciabatte».
«Israele - aggiunge citato dai media israeliani - non è un sacco da boxe per un branco di bugiardi sostenitori del terrorismo che fabbricano calunnie e menzogne contro i nostri combattenti. Non mi lascerò scoraggiare da questa o da qualsiasi altra inchiesta e continuerò a stare orgogliosamente al fianco dei nostri combattenti».
(Unioneonline)