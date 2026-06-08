Israele torna ad attaccare l’Iran. Nella notte tra domenica e lunedì le forze Idf hanno condotto raid «su vasta scala contro sistemi di difesa strategici appartenenti al regime terroristico iraniano».

Così il governo Netanyahu ha sfidato l’appello del presidente Usa Donald Trump ad astenersi dalle rappresaglie, in risposta al lancio di missili da parte di Teheran.

Le forze militari israeliane hanno intercettato un missile proveniente dallo Yemen, poi intercettato e altri provenienti dall'Iran. Nella notte sono risuonate le sirene nel Paese e milioni di persone si sono recate nei rifugi.

Secondo quanto riferito dalla Guardie rivoluzionarie iraniane i raid Idf hanno colpito le città di Karaj, Isfahan, Tabriz e due esplosioni si sono verificate a Teheran.

(Unioneonline)

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