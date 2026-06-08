L’annuncio
08 giugno 2026 alle 11:02aggiornato il 08 giugno 2026 alle 11:17
Allarme nei cieli della Lettonia: aerei Nato abbattono un drone in voloIl velivolo sorvolava la zona est del Paese
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Un aereo della Nato questa mattina «ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa».
Lo hanno annunciato le forze armate lettoni, secondo quanto riportato dai media locali.
Intorno alle 9:20, le Forze Armate Nazionali hanno emesso un avviso riguardante i comuni di Ludza, Balvi e Alūksne, nella zona Est del Paese, in merito a una potenziale minaccia allo spazio aereo, viene spiegato.
(Unioneonline)
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