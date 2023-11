Non c'è ancora nessun accordo fra Israele e Hamas sugli ostaggi ma «continuiamo a lavorare duro per arrivarci». Lo fa sapere la Casa Bianca commentando le indiscrezioni del Washington Post, secondo le quali con la mediazione Usa sarebbe stata chiusa una trattativa su cinque giorni di tregua dai combattimenti in cambio della liberazione di decine di ostaggi.

Lo staff di Biden, attraverso un post su X della portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, Adrienne Watson, non smentisce che il dialogo sia aperto. Ma sottolinea che l’accordo non sarebbe stato ancora raggiunto.

Intanto Israele fa sapere che altri due soldati dell’esercito di Tel Aviv sono morti negli scontri a Gaza: il totale dei militari uccisi da quando è iniziata l’invasione sale a 58.

