Un endorsement che ormai non poteva più farsi attendere: Barack e Michelle Obama appoggiano ufficialmente Kamala Harris come candidata dem alle prossime presidenziali Usa.

La Cnn aveva già annunciato l’imminenza del momento, ora c’è l’ufficialità.

La stessa Kamala Harris ha postato su X le immagini della telefonata - opportunamente amplificata - con cui ex presidente ed ex first lady hanno dato il loro sostegno alla sua candidatura per la Casa Bianca. Una clip di 55 secondi condivisa dallo staff di Harris mostra la vicepresidente che cammina nel backstage di un evento, si dirige verso il suo corteo e risponde alla telefonata in viva voce. «Oh, ciao, siete entrambi insieme! Oh, è bello sentirvi entrambi», dice Harris. «Non posso fare questa telefonata senza dire alla mia ragazza Kamala: sono orgogliosa di te», risponde Michelle: «Questo sarà un evento storico».

L'ex presidente interviene subito dopo: «Abbiamo chiamato per dirti che Michelle e io non potremmo essere più orgogliosi di appoggiarti e di fare tutto il possibile per farti superare queste elezioni e arrivare allo Studio Ovale». Harris li ringrazia per la loro amicizia e aggiunge: «Ci divertiremo un po'».

Nonostante la sua assenza tra i big democratici che sin da subito hanno sostenuto Harris dopo il ritiro di Biden, a detta degli insider Obama avrebbe svolto un ruolo significativo dietro le quinte. Eppure avrebbe deciso di rimanere defilato per evitare la percezione che stesse orchestrando una sorta di "incoronazione", e per dare tempo a Biden di metabolizzare una decisione evidentemente sofferta. Nel frattempo avrebbe però offerto a Harris il suo supporto come consulente e coinvolto ex collaboratori che ritiene possano essere di aiuto alla campagna di Harris. Un approccio simile a quello che Obama ebbe nel 2020, quando i collaboratori di Biden gli chiesero di esprimere un endorsement precoce alle primarie democratiche, mentre Bernie Sanders era ancora in gara. In quell'occasione, Obama disse però di voler aspettare la fine delle primarie: «Non voglio influenzare gli equilibri».

«All'inizio di questa settimana, Michelle e io abbiamo chiamato la nostra amica Kamala Harris – ha scritto su X Obama – Le abbiamo detto che pensiamo che sarà una fantastica presidente degli Stati Uniti e che ha il nostro pieno sostegno. In questo momento critico per il nostro Paese, faremo tutto il possibile per assicurarci che vinca a novembre. Speriamo che vi uniate a noi».

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata