La Germania va verso un lockdown per i non vaccinati, mentre si prepara a discutere in Parlamento l’obbligo vaccinale generalizzato per il Covid.

E’ quanto si evince dal comunicato di Steffen Seibert, portavoce di Angela Merkel: “Si valutano diverse proposte, come di una limitazione dei contatti più ampi soprattutto per non vaccinati, anche negli incontri privati, l’ampliamento del 2G (vaccinati o guariti, ndr) anche nel commercio al dettaglio e le limitazioni per i grandi eventi. Inoltre si preparerà una decisione su un obbligo vaccinale generalizzato, oltre a quello indirizzato a categorie”.

Giovedì 2 dicembre il vertice decisivo tra Stato e Regioni per frenare un’ondata che sta mettendo in ginocchio gli ospedali tedeschi, in alcune Regioni costretti a inviare pazienti all’estero (anche in Italia).

Il cancelliere in pectore Olaf Scholz si è detto “favorevole” all’obbligo vaccinale.

Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati oltre 45mila contagi e 388 decessi, mentre l’incidenza settimanale è di 452 casi ogni 100mila abitanti.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata