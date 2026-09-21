L'AfD ha vinto le elezioni regionali nel Meclemburgo-Pomerania ottenendo il 38,2% dei voti. Lo ha reso noto l'ufficio elettorale regionale, secondo quanto riportato dall'agenzia tedesca Dpa. Al secondo posto si è piazzata la SPD con il 35,5%. Entrano nel parlamento regionale anche Die Linke (6,5%) e i Verdi (5,7%), mentre crolla la CDU (4,9%) che come il BSW (4,8%) non raggiunge la soglia di sbarramento per un soffio. Per la CDU si è trattato del peggior risultato mai ottenuto in elezioni regionali nella storia della Repubblica Federale. Di conseguenza, nel nuovo parlamento l'AfD otterrà 32 seggi, la SPD 29, mentre Die Linke e i Verdi ne avranno 5 ciascuno.

I numeri non sono più sufficienti per riproporre la coalizione rosso-rossa; l'ipotesi più probabile è ora la formazione di una coalizione rosso-rosso-verde. I Verdi hanno già dichiarato la propria disponibilità a partecipare a un governo di questo tipo. L'AfD non trova partner di governo e, pur essendo la forza politica più votata, è destinata a finire all'opposizione.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata