Guerra con Buckingham Palace per l'esplosivo memoir su Lady D scritto dal fratello, il conte Charles Spencer, e anticipato a stralci dal Daily Mail in vista dell'uscita in libreria sotto il titolo “Il Canto del Cigno - Diana, mia sorella”.

In particolare per una frase che re Carlo, allora principe, gli avrebbe detto al telefono dopo la morte della principessa nel 1997: «La dimenticheremo abbastanza presto». Da lì la risposta arrivata nei giorni scorsi da Palazzo e rivolta al conte Spencer: «Il dolore per la perdita di una sorella può offuscare la ragione». Davanti alle telecamere della Bbc, in un’intervista esclusiva, il fratello di Diana ha replicato: «Posso dirvelo qui e ora, sono esattamente le parole che disse» Carlo, per poi aggiungere che la dura risposta della corte è dettata da un certo imbarazzo.

Intanto altre rivelazioni continuano a essere pubblicate: nell'ultima, la famiglia reale viene accusata di non essersi presa cura adeguatamente di Harry dopo la morte della madre, avvenuta quando il principe aveva 12 anni, lasciandolo così andare «fuori controllo». Lo zio del duca di Sussex si dice «preoccupato» per il nipote già dai giorni successivi ai funerali della principessa. «Aveva bisogno degli abbracci di Diana e ne sarebbe stato per sempre privato», sottolinea il conte. E ancora: «Sembrava così solo nella sua disperazione e nel suo tormento».

E poi la nuova critica rivolta al padre, re Carlo, e a quanti erano intorno a Harry: «Una mano più premurosa» avrebbe forse potuto aiutarlo ad affrontare la crescita. Spencer si riferisce alle difficoltà incontrate dal principe “ribelle” negli anni della gioventù e ai rapporti problematici coi Windsor, culminati con lo strappo dalla famiglia reale e col trasferimento negli Usa nel 2020, a cui è seguito il recente ritorno nel Regno Unito. Nel libro si legge anche che negli ultimi anni della sua vita Diana si recò più volte in auto alle scogliere di Beachy Head nell'East Sussex pensando di «farla finita», e venne fermata solo dall'amore per i figli. Spencer racconta inoltre che, pochi giorni dopo l'annuncio del fidanzamento, Carlo le strinse la vita dicendole «un po' grassoccia qui, no?», un commento che Diana, con problemi di bulimia, definì «devastante».

(Unioneonline/D)

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